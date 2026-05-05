Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivaline hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek. 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival, konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına kadar geniş bir yelpazede sanatseverlerle buluşacak.

Akdeniz'in önemli şehirlerinden biri olan Mersin'in, Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan çok katmanlı yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacağı kaydedildi.

Festival süresince kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle hem yerel halkın hem de kente gelecek ziyaretçilerin kültür ve sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Hazırlık toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında festival hazırlık toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda, 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona yönelik planlama çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirler ele alındı. - MERSİN

