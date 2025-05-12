Mersin Mut'ta 63. Karacaoğlan Kayısı Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor
Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs'ta başlayacak ve 1 Haziran'da sona erecek. Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin coşkulu bir atmosferde geçeceğini belirtti.
Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs'ta başlayacak.
Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, gazetecilere, 30 Mayıs'ta başlayacak festivalin 1 Haziran'da sona ereceğini söyledi.
İlçede 63 yıldır süren festivalin "kayısı bayramı" olarak anıldığını dile getiren Orhan, "İnşallah bu yıl da bayram havasında, coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu güzel günlerde Mut'a bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat