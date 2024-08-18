Mersin Mut İncir Festivali Sona Erdi
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 29. İncir Festivali sona erdi. Festivalde, ilçede yetiştirilen incirler ziyaretçilere ikram edildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da festivalde konuşma yaptı.
Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 29'uncu kez organize edilen İncir Festivali sona erdi.
Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, ziyaretçilere ilçede yetiştirilen incirler ikram edildi.
Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, "en iyi incir üreticisi" ve "incir yeme" yarışmaları yapıldı.
Kaymakam İhsan Ayrancı, etkinlikteki konuşmasında, ilçede 4 bin 500 dekarda incir üretildiğini söyledi.
Ürünlere katma değer kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ayrancı, "Mut beyazı adını verdiğimiz ürünümüzün coğrafi işaret belgesi alması için gerekli çalışmaları başlattık." dedi.
Belediye Başkanı Murat Orhan da iklim özelliği sayesinde yörede kaliteli tarımsal ürünler yetiştirildiğini kaydetti.
Festivale İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile vatandaşlar katıldı.