Kızkalesi Türk Bayrağı ile Aydınlatıldı

MERSİN Erdemli ilçesinde yer alan ve şehrin sembolü haline gelen Kızkalesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' çağrısı kapsamında Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Korykos Antik Kenti'nin önemli bir parçası olan Kızkalesi, Türk bayrağının simgesi ay yıldızla donatıldı. Mersin Valiliği himayesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen bu özel ışıklandırma, kalenin tüm duvarlarını kapladı. Havadan dron ile görüntülenen bu etkileyici anlar, izleyenleri derinden etkiledi. İzleyenler bol, bol fotoğraf ve video çekti.

Haber: Ali Rıza EREN-Kamera: MERSİN,