Haberler

Mersin'de şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin' şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Yarışmada 56 eser değerlendirildi, birinci Ömer Ali Şimşek oldu.

Erdemli ilçesinde "3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin" şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erdemli Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneğince, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışması dolayısıyla Erdemli Belediyesi Konferans Salonu'nda tören gerçekleştirildi.

Erdemli Belediye Balkanı Mustafa Kara, ödül töreninde, 3 Ocak'ın Mersin'in bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

Bu anlamlı günü yalnızca bir tarih olarak değil kültürle, sanatla ve edebiyatla birlikte yaşatmayı çok önemsediklerini belirten Kara, "Şiir gibi güçlü bir anlatım diliyle Mersin'in kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Erdemli Belediyesi olarak kültür ve edebiyata katkı sunan, şairlerimizi ve yazarlarımızı teşvik eden bu tür etkinliklere bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın da yarışmada 56 eserin değerlendirildiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin" şiir yarışmasında Ömer Ali Şimşek birinci, Durmuş Kaya ikinci, Hülya Çapar ise üçüncü oldu.

Programın sonunda dereceye girenlere kitap seti ve teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Verilecek hesabım yok