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Mersin Erdemli'de Kar Şenliği Düzenlendi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndan toplanıp kamyonlarla sahile getirilen karla şenlik organize edildi. Etkinlikte kar topu oynandı ve kayak yapıldı. Çocuklar beyaz örtüyle kaplanan meydanda eğlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndan toplanıp kamyonlarla sahile getirilen karla şenlik organize edildi.

Erdemli Belediyesi ekiplerince yüksek kesimlerden toplanan kar, 80 kamyona yüklendikten sonra etkinliğin düzenlendiği Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na döküldü.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, kar topu oynadı ve kayak yaptı.

Sahil kenarındaki etkinliğe aileleriyle giden çocuklar, beyaz örtüyle kaplanan meydanda gönüllerince eğlendi.

Ekipler de vatandaşlara sucuk ekmek ikram etti.

"Güzel havayı eğlenceye dönüştürdük"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Herkesin kar yağan bölgelere gitme fırsatı bulamadığını belirten Tollu, "Çocukların eğlenmesi için ayaklarına 80 kamyon kar getirdik. Güzel havayı eğlenceye dönüştürdük. Hem çocuklar hem aileleri eğlendi." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kentte iki mevsimin bir arada yaşandığını anlattı.

Çocukların mutlu ve huzurlu şekilde oynadığını dile getiren Soydan, "Yaşanabilir Mersin için bizler de var gücümüzle çalışacağız. Bugün burada görülen tabloyu, Mersin ve 13 ilçesinde hep beraber yaşayacağız. Festivaller ve hizmetlerle kucaklaşacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara da bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini vurguladı.

Şenliğe çocuğuyla katılan İbrahim Çortul ise sahilde kar görmenin güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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