Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden 'Romeo ve Juliet' Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisinden uyarlanan "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, Shakespeare'in ünlü trajedisinden uyarlanan bale, 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile başbalerin Özlem Şenormanlılar ve başkoreograf Ender Üçdemir'in sahneye taşıyacağı eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas yapacak.

Koreografisi ve librettosu Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili'ye ait "Romeo ve Juliet" balesinin dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Anna Kalatozishvili, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlenecek.