Haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Gaetano Donizetti'nin başyapıtı 'Lucia di Lammermoor' operasını yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Eser, İskoçya'da geçen umutsuz bir aşk hikayesini konu alıyor.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın sisli vadilerinde filizlenen umutsuz bir aşkın öyküsünü anlatan eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Romantik Dönem'in etkileyici operaları arasındaki eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Alexander Nikolic yapacak.

Donizetti'nin müziklerinin de seslendirileceği eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, sahne ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz üstlenecek.

MDOB Orkestrası ve koro sanatçılarının da sahne alacağı operada, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu, Hasan Berk, Gülçin Altaş, Alp Akça ve Kerem Yaman solist sanatçı olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

