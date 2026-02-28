Haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Kiss Me Kate' müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı
Güncelleme:
Mersin Devlet Opera ve Balesi, prömiyeri gerçekleştirilen 'Kiss Me Kate' müzikal tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu. Eserin yönetmenliğini Bora Severcan üstlenirken, çeşitli sanatçılar da performans sergiledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu.

İki perdelik müzikal tiyatronun Mersin Kültür Merkezi'ndeki prömiyerinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan da izleyiciler arasında yer aldı.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov, rejisini de Bora Severcan'ın üstlendiği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz yaptı.

Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıktığı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev aldı.

İlk kez seyirciyle buluşturulan eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.???????

