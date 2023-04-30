Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hürrem Sultan Balesi'ni prömiyerle sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'ne özel olarak Hürrem Sultan Balesi'ni prömiyerle sahneledi. Eserin libretto ve koreografisi Oytun Turfanda tarafından hazırlandı.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (DOB), Dünya Dans Günü'ne özel olarak 2 perdelik Hürrem Sultan Balesi'ni prömiyerle sahneledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinin ardından tutkuları, seferleri ve zaferlerini yansıtan 'Hürrem Sultan Balesi', Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverle buluşturuldu. Müziği ünlü kompozitör ve besteci Nevid Kodallı'ya ait olan eserin libretto ve koreografisi, 12 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Ünlü şef Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yaptığı eseri, Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koydu.

Mersin DOB Bale sanatçılarının ve orkestrasının üstün performansı ile 'Hürrem Sultan Balesi', 2 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde kaçıranlar için yeniden sahnelenecek.