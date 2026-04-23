Erdemli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim sergisi açıldı
Erdemli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim sergisi açıldı. Sergide 55 eser yer alıyor ve 26 Nisan'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Maarif'in Kalbinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Sergisi" açıldı.
Erdemli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 55 eserin yer aldığı serginin açılışı bir alışveriş merkezinde yapıldı.
Kaymakam Aydın Tetikoğlu, sergide yer alan resimlerin öğrencilerin emeklerini ve hayal güçlerini yansıttığını belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.
Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, diğer protokol, öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı sergi 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.