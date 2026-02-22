Haberler

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gelincik Tepesi'nde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde özel gereksinimli çocuklar, tandem uçuşlar yaparak unutulmaz anlar yaşadılar.

Mersin'deki Gelincik Tepesi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Toros Havacılık Kulübü işbirliğinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Emir Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar, yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle tandem (iki kişilik) uçuş yaptı.

Toros Dağları'nın ve Akdeniz'in manzarasını inceleyen çocuklar, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca heyecan dolu dakikalar yaşadı.

"Onlar için eşsiz bir deneyimdi"

Toros Havacılık Kulübü Başkanı Halil Üstün, AA muhabirine, etkinliğe 30 özel gereksinimli çocuğun katıldığını söyledi.

Çocukları gökyüzüyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Üstün, "Festival tadında bir gün geçirdik. Çocuklarımız engellerini yerde bırakıp gökyüzüne kanatlandılar. Çocuklar çok heyecanlıydı, onlar için eşsiz bir deneyimdi." dedi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Tartışmalara son noktayı koydu