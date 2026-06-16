Mersin'de üniversite öğrencileri "Fortunio'nun Şarkısı" operasının prömiyerini sahneleyecek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Opera Anasanat Dalı öğrencileri, Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki "Fortunio'nun Şarkısı" eserinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, MEÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin hazırladığı eserin prömiyeri, 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenecek.

Eserin rejisörlüğünü, librettosunu da Türkçeye uyarlayan Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Şahinkaya Kaplancık yapacak.

Şef Oksana Ignatenko Böllü'nün yöneteceği gösterimde, piyanoda Aslı Demirağ ve Bengisu Türk performans sergileyecek.

Eserin müzikal yönetimini Çiğdem Sığırcı, reji yardımcılığını Aykan Aydın üstlenecek.

Tek perdelik komik operada 23 öğrenci sahneye çıkacak.

Eserin ikinci gösterimi de 19 Haziran'da gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kaplancık, Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin büyük heyecan yaşadığını belirtti.

Öğrencilerin dönem boyunca çok çalıştığını kaydeden Kaplancık, "Eserin Türkiye prömiyeriyle bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mersin Üniversitesi Opera Anasanat Dalı olarak sahnemizi ve seslerimizi Mersin halkıyla coşku içinde paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????