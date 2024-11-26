Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

MERSİN - Mersin'de kadına yönelik her türlü şiddete son vermek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı yürüyüş sonunda katılımcılar, bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı, turuncu balonlar uçurdu.

Mersin Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Camii önünden başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ile kadınların da katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Katılımcılar, Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı pankart da taşıdı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanında, bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı ve turuncu balonlar uçurdu.