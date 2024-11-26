Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

Mersin'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kadına yönelik şiddete son vermek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

MERSİN - Mersin'de kadına yönelik her türlü şiddete son vermek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı yürüyüş sonunda katılımcılar, bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı, turuncu balonlar uçurdu.

Mersin Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Camii önünden başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ile kadınların da katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Katılımcılar, Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı pankart da taşıdı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanında, bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı ve turuncu balonlar uçurdu.

Mersin'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Kültür Sanat
img

Arda'nın dün yaptıklarını gören Real Madrid efsanesi hemen telefona sarıldı
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.