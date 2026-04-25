Mersin'de edebiyat buluşması: Dr. Nedim İnce okurlarıyla bir araya geldi

Mersin'de hekimliği ve yazarlığıyla tanınan Toros Devlet Hastanesi eski Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nedim İnce, 6'ncı kitabı 'İnsan Dediğin Derya Deniz' için düzenlenen tanıtım, imza ve söyleşi gününde okurlarıyla buluştu.

İçel Sanat Kulübünde gerçekleştirilen etkinlik, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gazeteci Kıymet Gökçe'nin moderatörlüğünde düzenlenen programda İnce, yazarlık serüvenini ve Mersin ile olan bağını anlattı. Okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı bulan İnce, kitabını imzalayarak katılımcılarla samimi anlar yaşadı.

İnce, konuşmasında Mersin'e ilk geldikleri yıllarda kimseyi tanımadıklarını belirterek, tanıştıkları kişilerin hayatlarında önemli etkiler bıraktığını söyledi. Yazarlık sürecinin Yelken Kulübünde başladığını ifade eden İnce, daha sonra yerel gazete sahibi Ahmet Leventyürü'nün ısrarı ile köşe yazarlığına yöneldiğini ve ilk kitabı 'Sağlık Olsun'un bu süreçte ortaya çıktığını dile getirdi.

Mersin'de geçirdiği yılların hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan İnce, "Bir insanın en büyük ihtiyaçlarından biri kabul edilmek ve değerli olduğunu hissedebilmektir. Burada bunu fazlasıyla hissediyorum. İyi ki Mersin'e gelmişim" dedi. Ayvalık'ta yaşamasına rağmen gönlünün Mersin'de olduğunu ifade eden İnce, sağlığı el verdiği sürece yazmaya devam edeceğini kaydetti.

Programda İnce'nin dostları da söz alarak yazarla ilgili düşüncelerini paylaşırken, eserlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, imza töreninin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
