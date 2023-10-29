Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda bayram tebrikleri kabul edildi, konuşmalar yapıldı ve gösteriler sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı.

Programa; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin milletvekilleri, oda ve dernek yöneticileri, kent protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda bayram tebriklerinin kabul edilmesiyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki programda ilk olarak Vali Pehlivan, Başkan Seçer ve Tuğamiral Fırat tarafından vatandaşların bayramı kutlandı. Programda Vali Pehlivan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ardından bir öğrenci tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili bir şiir okundu. Daha sonra Jandarma Komando Birliği tarafından tüfekli hareketler ve Zeybek gösterisi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi.

Mersinlilerin de yoğun katılım sağladığı program, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.