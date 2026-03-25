5 Gün 5 Oyun Seçkisi Mersin'de Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5 Gün 5 Oyun Seçkisi" programı başladı.

Belediyenin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programın ilk sahnelenen oyunu "Bahar Noktası" oldu.

Genel sanat yönetmenliğini Ozan Erdönmez'in üstlendiği oyun, William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserinden uyarlandı.

Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırlanan program kapsamında farklı oyunlar ücretsiz sahnelenecek.

Etkinlik takvimine göre, 25 Mart'ta Bilgesu Erenus'un yazdığı ve Alpay Aksum'un yönettiği "Misafir", 26 Mart'ta Güngör Dilmen'in kaleme aldığı ve Mustafa Kurt'un yönettiği "Ben Anadolu" ve 27 Mart'ta Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Program, 28 Mart'ta Ahmet Önel'in yazdığı ve Ozan Erdönmez'in yönettiği "Eyvah Nadir" ile sona erecek.

Kaynak: AA / Emre Baturay
