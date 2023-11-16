Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerlerle buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Başkarcı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler ile bir araya geldi. Doğan, 'Kadınlarımızın sanatsal uğraşlar içerisinde olduğu bir ilçe için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Başkarcı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler ile bir araya geldi. Doğan, "Kadınlarımızın sanatsal uğraşlar içerisinde olduğu bir ilçe için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kültür, sanat, spor ve el becerileri kurslarının gerçekleştirildiği merkezleri sık sık ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu kez de Başkarcı Mahallesi'ne kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerleri ziyaret etti. Kurslara katılan kadınlar ile bir araya gelen Başkan Doğan, talep ve görüşleri dinledi.

"HER ZAMAN SANATLA İÇ İÇE OLACAĞIZ"

Merkezefendi'de kadınlara pozitif ayrımcılık olduğunu belirten Doğan, "İlçemize çok sayıda Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri kazandırdık. Bu merkezlerimizde kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de verimli vakit geçiriyor. Hemşehrilerimizin bu merkezlerimiz hakkındaki olumlu geri dönüşleri bizim için çok kıymetli. Kadınlarımızın sanatsal uğraşlar içerisinde olduğu, zanaat becerilerini geliştirdikleri bir Merkezefendi için çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman kadınlarımızı destekleyecek ve onların yanında olacağız" diye konuştu.