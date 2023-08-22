Menemen Belediyesi 4. kez İncir Festivali düzenliyor

Menemen Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Bozalan incirinin hasat mevsimini, 4. kez İncir Festivali ile kutlayacak. Festivalde Muazzez Ersoy, Murat Dalkılıç ve Oğuz Görceğiz gibi ünlü isimler sahne alacak. Ayrıca festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Menemen Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Bozalan incirinin hasat mevsimini, 4. kez İncir Festivali ile kutlayacak. 'İncir Tadında Festival' sloganıyla düzenlenecek ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalde; Muazzez Ersoy, Murat Dalkılıç ve Oğuz Görceğiz, en sevilen şarkılarını Menemenliler için söyleyecek.

Menemen'de, Bozalan incirinin hasat zamanı için geri sayım başladı. Hasatla birlikte bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek olan Bozalan İncir Festivali de kentte heyecan oluşturdu. 'İncir Tadında Festival' sloganıyla düzenlenecek olan festival, bu yıl 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Menemen Belediyesinin hummalı hazırlıklarıyla geri sayımı başlayan festivalde, ünlü isimler Menemenlilerle buluşacak. Saat 17.00'da kortej yürüyüşünün düzenleneceği festivaldeki ilk konseri, Menemenli sanatçı Oğuz Görceğiz verecek. 20.00 itibariyle de Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy ve gençliğin en sevdiği isimlerden Murat Dalkılıç, en güzel şarkılarını, konser alanını dolduracak binlerce vatandaşla birlikte söyleyecek.

Müzik dünyasının star isimlerinin ağırlanacağı Bozalan İncir Festivali, yalnızca konserlerle de sınırlı kalmayacak. Festival çerçevesinde her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek. Yöre halkı, kurulacak üretici pazarında ürünlerini görücüye çıkaracak, halk oyunları gösterileri sunulacak, çocuklara yönelik de atölyeler düzenlenecek. Menemen İZBAN İstasyonundan festival alanına her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Bozalan'da daha önce olduğu gibi bir kez daha dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimizden beri ilçemizin değerlerini hem İzmir'e hem de Türkiye'ye tanıtmak için büyük çaba içindeyiz. Bozalan İncir Festivalimizle hem bölge üreticilerimize sahip çıkacak hem de incirimizi tanıtmış olacağız. Lezzetiyle ve saymakla bitmeyen faydasıyla Bozalan incirini bir markaya dönüştürmek için düzenleyeceğimiz festivalimizde ürünlerini satan esnafımız da, ailesiyle keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşımız da, müziğin coşkusunu yaşamak isteyen gençlerimiz de mutlu bir hafta sonu geçirebilsin diye hazırlıklarımızı titiz bir şekilde yaptık. Lezzetin, mutluluğun, huzurun en iyisine layık Menemenli hemşerilerimizi ve İzmir'in diğer ilçelerinden gelecek misafirlerimizi 27 Ağustos Pazar günü Bozalan'a bekliyoruz" dedi. - İZMİR