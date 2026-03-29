Melikgazi'de tiyatro perdesi çocuklar için açılıyor

Melikgazi Belediyesi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro oyunu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ormanlar Kralı Ağustos Böceği" tiyatro oyunu, 5 Nisan Pazar günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda çocuklarla buluşacak.

Oyun, 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için saat 13.00 ve 14.30 olmak üzere iki farklı seansta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe çocukları davet etti.

Çocuklar için birçok yatırım ve projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, "Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz. Yalnızca eğitimlerine yönelik okul ile kütüphaneler yapmakla kalmayıp aynı zamanda onları eğlendirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklerle de bir araya getiriyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.