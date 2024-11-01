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Melike Şahin, Grammy'nin Global Spin Serisinde Yer Alan İlk Türk Sanatçı Oldu

Melike Şahin, Grammy'nin Global Spin Serisinde Yer Alan İlk Türk Sanatçı Oldu
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Müzik dünyasında yükselişe geçen Melike Şahin, prestijli 'grammy.com' platformunun Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı olarak dikkat çekti ve Türkiye'yi temsil etti.

MÜZİK dünyasının sevilen isimlerinden Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan bu platformda, Şahin zengin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor. Müzik dünyasında iyi bir yükseliş yakalayan şarkıcı, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı. Şahin, Global Spin performansıyla kültürlerarası müzik buluşmalarına bir yenisini daha eklerken, Türkiye'yi de temsil etme başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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