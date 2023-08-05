Melek Baykal ve Levent Tamer, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde ödüllendirildi

Oyuncu Melek Baykal, 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu Levent Tamer ise 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı. Baykal, konuşmasında Büyükçekmece halkına ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Oyuncu Melek Baykal 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verilen "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Oyuncu Levent Tamer ise "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü aldı. Konuşmasında Büyükçekmece halkına ve Belediye Başkanı'na teşekkür eden Baykal, "En başta da büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum. Sanatçı olma sebebimiz ve şu sahnelerde var olma sebebimiz olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

24.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde verilen "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı" ve "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahipleri belli oldu. Oyuncu Melek Baykal Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülürken, oyuncu Levent Tamer Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı. Oyuncuların ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Hasan Akgün takdim etti. Kültür Park Amfi Kemal Sunal Tiyatrosu'nda dün yapılan ödül töreninde konuşan Baykal, şunları kaydetti:

"Ben en başta şurada olma sebebim olan Büyükçekmece halkına çok teşekkür ediyorum. Var olun. ve tabii ki çok değerli Başkan'ımız Hasan Akgün beyefendiye ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız, var olun. ve en başta da büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum. Sanatçı olma sebebimiz ve şu sahnelerde var olma sebebimiz olduğu için teşekkür ediyorum."

TAMER: ÖDÜLÜN TÜM BÜYÜKÇEKMECELİLER TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Tamer ise şöyle konuştu:

"Bu ödül bizim de yaptığımız çalışmaların sizler tarafından takdir edildiğini ve hep birlikte olduğumuzu görmenin, birlikte bu ödülü paylaşmanın duygusuyla bize moral veriyor, sevinç veriyor ve daha fazla bir şeyler yapma umudu yaratıyor. Bu nedenle ben bu ödülün tüm Büyükçekmeceliler tarafından verildiğini düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Büyükçekmece de zaten bu festival ile kendisini ödüllendirmiş oluyor. Bu anlamda sevgili Başkanı'ma, onunla birlikte festivalin düzenlenmesinde çalışan tüm arkadaşlarımı kutluyorum."