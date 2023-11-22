Meksikalı Oyuncu Melissa Barrera, Scream 7 Filminin Kadrosundan Çıkarıldı

Steven McIntosh | BBC Kültür-Sanat Muhabiri

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Scream 7 (Çığlık) filminin kadrosundan çıkarıldı.

Prodüksiyon şirketi Spyglass, Barrera’nın paylaşımlarının antisemitik (Yahudi düşmanı) olduğunu öne sürdü.

Ünlü yıldız savaşla ilgili pek çok paylaşımda bulunmuş ve başkasının İsrail’i “soykırım ve etnik temizlikle suçladığı” bir mesajını da yeniden paylaşmıştı.

Spyglass “antisemitizm veya herhangi türden nefret mesajlarına toleransımız sıfırdır” dedi.

Barrera konu hakkında henüz bir paylaşım yapmadı.

Fakat şirketin kararını kamuoyuna duyurmasından kısa süre önce yaptığı bir paylaşımında “Sonuçta dışladıklarım yüzünden kabul edilmektense kabul ettiklerim yüzünden dışlanmayı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Takipçileri, bu paylaşımın filmden kovulmasına bir referans olarak yorumladı.

Barrera son dönemde Scream’in son iki filminin yanı sıra Carmen ve In the Heights’ta da rol almıştı.

Filmi yönetmesi beklenen Christopher Landon bu kararın duyurulmasının ardından sosyal medya sitesi X’ye yaptığı paylaşımda “Her şey çok kötü. Bağırmayı bırakın. Bu benim kararım değildi” dedi.

Landon daha sonra bu paylaşımını sildi.

Scream serisi 2022’de tekrar çekilmeye başlanmış, beşinci film 137 milyon dolar, altıncı film ise 169 milyon dolar gişe yapmıştı.

Oyuncu Susan Sarandon da kısa süre önce katıldığı bir Filistin yanlısı yürüyüş nedeniyle menajerlik ajansı tarafından kovuldu.

Yürüyüşte çekilen videolarda Sarandon’un insanları konuşmaya davet ettiği ve “İnsanlar sorguluyor ve ayağa kalkıyor. İnsanlar kendilerini eğitiyor ve çocukluklarında başlamış beyin yıkamaya karşı çıkıyor” dediği görülüyor.

Bir diğer Holywood ajansı CAA’nın kıdemli çalışanlarından Maha Dakhil de Instagram paylaşımı nedeniyle sorun yaşadı.

Dakhil “Soykırıma tanık olmaktan daha üzücü ne olabilir? Soykırımın gerçekleşmekte olduğunun inkarına tanık olmak” demişti.

Bunun ardından Dakhil ajansın film departmanının eş başkanlığı görevinden alındı fakat şirketten kovulmadı.

Variety ve bazı sektör ajanslarına göre Dakhil’in en ünlü müşterilerinden Tom Cruise, CAA’ya Dakhil’i desteklediğini iletti.

Ajansın ofisine giden Cruise, Dakhil ile buluşarak ona destek oldu.

Bugüne kadar spor dünyasından sanat ve medyaya kadar pek çok sektörde Filistin’i destekleyen mesajları nedeniyle işten çıkarılanlar oldu.