Mehmet Erdem'den Yeni Klip: 'Hava Nasıl Oralarda'!

Sanatçının konserlerinde de sık sık yer verdiği; Edip Akbayram'ın klasikleşmiş şarkılarından olan, söz ve müziği Adnan Ergil imzalı 'Hava Nasıl Oralarda'; Mehmet Erdem'in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı dinamik aranjesi ile albümde öne çıkan eserler arasında yer alıyor. Klipte Orkestrası da Yalnız Bırakmadı!.. 'Hava Nasıl Oralarda'nın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato'da kaydedildi. Klip çekiminde başarılı sanatçıya kendi orkestrası da enerjik performansıyla eşlik etti. Mehmet Erdem – 'Hava Nasıl Oralarda' şarkısının video klibi 18 Ağustos Cuma günü saat 15.00'da tüm müzik platformları ve sanatçının Youtube kanalında yayında!..