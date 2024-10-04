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Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Oyuncuları TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Oyuncuları TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu
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Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan TRT dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın oyuncuları, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te hayranlarıyla buluştu. Etkinlikte yoğun katılım yaşanırken, katılımcılar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan TRT dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali gezen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları Serkan Çayoğlu, Sena Çakır ve Esila Umut, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dizinin hayranları, oyuncuları görebilmek için stant önünde yoğunluk oluşturdu.

Etkinlikte oyuncular, imza verdikleri izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sena Çakır, AA muhabirine, ilk kez TEKNOFEST'te yer aldığını söyledi.

Festivalin çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Çakır, "Müthiş bir katılım var. İmza etkinliğinden sonra festival alanını gezmeye devam edeceğiz. Seyircilerimize buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

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