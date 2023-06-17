Medicana Türk Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Medicana Sivas Hastanesi hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarından oluşan "Medicana Türk Halk Müziği Korosu" tarafından UNESCO Aşık Veysel Yılı etkinlikleri dahilinde hazırlanan konser büyük ilgi gördü. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve vatandaşlar katıldı. Konserde Aşık Veysel başta olmak üzere bir çok ozanın türküleri seslendirildi.

Medicana Sivas Hastanesi hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarından oluşan "Medicana Türk Halk Müziği Korosu" tarafından UNESCO Aşık Veysel Yılı etkinlikleri dahilinde hazırlanan konser büyük ilgi gördü.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve vatandaşlar katıldı. Konsere halk müziği severler büyük ilgi gösterdi. Konserde Aşık Veysel başta olmak üzere bir çok ozanın türküleri seslendirildi. Hastane çalışanları; koro ve solo eserlerden oluşan repertuarıyla ve sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi. Yoğun katılımla gerçekleşen konser izleyicilerden tam not aldı.

Konuk sanatçı olarak konserde yer alan Aşık Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel'in sazı ile söylediği türkülerle de büyük beğeni topladı. Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara, "Çok derin türkü ve ozan mirası olan Sivas'ta halk müziğinin yeri eşsizdir. Türk halk müziğinin köklü geleneğine ev sahipliği yapan Sivas, Aşık Veysel gibi bir çok halk ozanını yetişirmiştir. Koromuz 2018 yılında kıymetli hocalarımın, o dönem genel müdürlük yapan arkadaşlarımızın ve çalışanların yoğun gayreti ile kuruldu. İlk konseri verecekleri zaman maalesef pandemi nedeni ile iptal oldu. Pandemi sonrasında yine bu salonda Medicana Sivas Sağlık İçin Söylüyor konserini büyük bir coşku ile verdiler. Bugün ki konserimizi yine büyük heyecanla çalışarak sizlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Bildiğiniz gibi sağlık sektöründe ekip olmak hayati önem taşır. İyi ve uyumlu bir ekip olmanın avantajını çalışmalarımızda da hissettik. Eğlenceli, motivasyonumuzu artıran keyifli çalışmalar oldu. Bu performansın baş emektarları şefimiz Yunus Emre Şeker'e, kıymetli hekimlerimiz Dr. Mahmut Yıldırım ve Dr. İsmail Erdoğu'ya ve diğer tüm koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - SİVAS