MDOB, Alman Ezgileriyle Bir Akşam konserini yarın Mersin'de verecek

MDOB, Alman Ezgileriyle Bir Akşam konserini yarın Mersin'de verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MDOB’un “Alman Ezgileriyle Bir Akşam” konseri yarın saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Piyanoda Arteum Reutov’un yer alacağı programda Zeliş Ceren Durbuzer, Özlem Zuhal Gürgen, Kerem Yaman ve Serkan Sevinç solist olarak sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, geleneksel aylık konser etkinlikleriyle sanatseverleri farklı müzik kültürleriyle bir araya getiriyor.
Bu kapsamda, Alman müziğinin seçkin ezgilerinin seslendirileceği "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konseri, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Piyanoda Arteum Reutov'un performans sergileyeceği programda, Zeliş Ceren Durbuzer, Özlem Zuhal Gürgen, Kerem Yaman ve Serkan Sevinç solist olarak sahneye çıkacak.