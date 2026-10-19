Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MDOB, Alman Ezgileriyle Bir Akşam konserini yarın Mersin'de verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MDOB’un “Alman Ezgileriyle Bir Akşam” konseri yarın saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Piyanoda Arteum Reutov’un yer alacağı programda Zeliş Ceren Durbuzer, Özlem Zuhal Gürgen, Kerem Yaman ve Serkan Sevinç solist olarak sahne alacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, geleneksel aylık konser etkinlikleriyle sanatseverleri farklı müzik kültürleriyle bir araya getiriyor.

Bu kapsamda, Alman müziğinin seçkin ezgilerinin seslendirileceği "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konseri, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanoda Arteum Reutov'un performans sergileyeceği programda, Zeliş Ceren Durbuzer, Özlem Zuhal Gürgen, Kerem Yaman ve Serkan Sevinç solist olarak sahneye çıkacak.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı