Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Resim Yarışması Düzenlendi
TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, İstanbul'da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına 'Çocuk Gözünden Kent' temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan 41 öğrenci eserlerini sergileyerek ödül aldı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Adana Şubesince, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına resim yarışması düzenlendi.
Mimar Sinan'ın 437. ölüm yıl dönümü anma programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Çocuk Gözünden Kent" konulu resim yarışmasına kentteki farklı okullardan 41 öğrenci katıldı.
Öğrencilerin yaptığı resimler, odanın konferans salonunda sergilendi.
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, yarışmaya katılan öğrencilere ödüllerini verdi.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat