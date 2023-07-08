Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Mary Jane, on binlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde genç sanatçılar Kdz. Ereğli'ye akın eden on binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundu.

Mary Jane, Kdz. Ereğli'yi coşturdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 23. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Mary Jane on binlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali ünlü sanatçıları ağırlıyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle büyük ilgi gören festivalde Mary Jane sahne aldı. Yurtdışından, Türkiye'nin değişik illerinden ve Zonguldak'tan Kdz. Ereğli'ye akın eden on binlerce vatandaş adeta müziğe doydu. Genç sanatçılar Kdz. Ereğli'de muhteşem bir gece yaşattı.

Mary Jane Müzik Grubu üyeleri Begüm Yiğit, Arda Atılgan, İlker İnce ve Ömer Yiğit festivalde sahne aldı. Marj Jane üyeleri yaklaşık 2 saat sahne performansı sergiledi. Konserde konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Grubun müzik kabiliyetiyle onları burada görmek bizim için büyük bir şeref olacaktı. Hoşgeldiniz Mary Jane grubu" diyerek sanatçıları selamladı. Başkan Posbıyık, on binlerle birlikte Ereğli'nin il olması için tezahüratta bulundu.