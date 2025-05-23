Marvel'ın Yeni Avengers Filmleri Ertelendi

MARVEL'ın yeni Avengers filmleri 'Doomsday' ve 'Secret Wars' için belirlenen vizyon tarihleri ileri alındı.

Marvel imzalı 'Yenilmezler' serisinin yeni filmleri 'Doomsday' ve 'Secret Wars' ertelendi. Stüdyonun vizyon programındaki değişiklik sonrası şu an prodüksiyon aşamasında olan 'Avengers: Doomsday' filmi, 1 Mayıs 2026 tarihinden 18 Aralık 2026'ya ertelendi. 'Avengers: Secret Wars' ise 7 Mayıs 2027 yerine 17 Aralık 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.