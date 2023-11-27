Marvel Comics, Jonathan Hickman ve Marco Checchetto ile Ultimate Spider-Man Serisini Yeniden Canlandırıyor

Marvel Comics, ünlü yazar Jonathan Hickman ve Daredevil çizeri Marco Checchetto'nun yeni serisi "Ultimate Spider-Man" ile Ultimate Evreni'ni Örümcek Adam'a yeni bir bakış açısıyla yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Seri için tatlı bir fragman yayınlandı.

Marvel Comics, ünlü yazar Jonathan Hickman ve Daredevil çizeri Marco Checchetto'nun yeni serisi "Ultimate Spider-Man" ile Ultimate Evreni'ni Örümcek Adam'a yeni bir bakış açısıyla yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Seri için tatlı bir fragman yayınlandı.

Ultimate Spider-Man fragmanı

Etkileyici ve bazen farklı hikayeleriyle tanınan Ultimate Universe, Brian Michael Bendis'in "Ultimate Spider-Man" serisinin başarısıyla gelişti.

Yeni seri, Peter Parker'ın ikonik karakterine benzersiz bir bakış açısı vaat ediyor. Geleneksel anlatıdan farklı olarak Peter'ın bu versiyonu, klasik örümcek ısırığı sonucu örümcek güçlerini yeni kazanmış yetişkin bir adam olarak tasvir ediliyor. Bildik lise mücadelesi hikayelerinin aksine, bu Peter Parker bir yandan Mary Jane Watson'la evliliğini dengelerken, bir yandan da şu an için isimlerini bilmediğimiz bir oğul ve kıza babalık yaparak kahramanlığın zorluklarını aşmaya çalışıyor.

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Ultimate Spider-Man'in fragmanı izleyicileri önemli değişiklikler geçirmiş bir dünyayla tanıştırıyor. Bazı önemli değişimler arasında May Hala ve Norman Osborn gibi kilit karakterlerin ölümleri yer alıyor; sonuncusu Harry Osborn'un ya da onun Ultimate eşdeğerinin Yeşil Cin rolünü üstlenmesinin önünü açıyor. Hikaye, birçok kişinin hayatına mal olan daha geniş çaplı bir olaya işaret ediyor ve anlatıya bir gizem ve entrika unsuru katıyor.

Karakter dinamiklerindeki değişikliklere rağmen, fragmanda Mary Jane, Kingpin ve J. Jonah Jameson gibi Örümcek Adam evreninden tanıdık yüzler yer alıyor. Fragmandaki görsel ipuçları, Black, 2099 ve Sensational Spider-Man kıyafetleri gibi ikonik kıyafetlerin bakışlarıyla Peter Parker için bir kostüm evrimine işaret ediyor. Bu da okuyucuların serinin ilk bölümlerinde karakter için dinamik ve olaylı bir yolculuk bekleyebileceğini gösteriyor.

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Ultimate Spider-Man, 12 Ocak 2024'te yayınlanacak ve Ultimate Universe'ün mirası üzerine inşa edilerek sevilen karaktere yeni bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor. Hickman'ın hikaye anlatma becerisi ve Checchetto'nun sanatsal yeteneğiyle, hayranlar sınırları zorlayan ve Peter Parker'ın Örümcek Adam olarak hayatının yeni boyutlarını yeniden hayal edilmiş ve heyecan verici bir hikayede keşfeden bir anlatı bekleyebilirler.