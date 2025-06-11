Marmaris ve Datça'da Anıtsal Konserler Düzenlenecek

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, 'Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler' etkinliği kapsamında Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Orhan Gencebay'ın eserleri senfonik bir yaklaşımla yorumlanacak. Etkinlik, toplumsal farkındalık yaratma amacı taşıyor ve özel bir kadın koro topluluğu konserin açılışını yapacak.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi etkinlikleri düzenlenecek.

Majestic Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en etkileyici konser projelerinden biri olan "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler", tarihsel dokuların büyüsünü müzikle harmanlayarak Ege'de unutulmaz anlara sahne olacak.

"Sanatla dönüştürmek" felsefesiyle yola çıkan projede Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Orhan Gencebay gibi efsane isimlerin eserleri, senfonik bir yaklaşımla yeniden yorumlanacak.

Projenin orkestra şefliği ve düzenlemelerini ise Hakan Şensoy yapıyor.

18 Temmuz'da Marmaris'te ve 19 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatroları'nda gerçekleşecek "Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN" konserleri sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmak isteyenleri de buluşturacak.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelerek 12 kişiden oluşan özel bir kadın koro topluluğu olan Dem Vokal, konserlerin açılışında sahne alacak.

Kadın hakları konusunda toplumsal duyarlılık yaratmayı hedefleyen sesler, müzikal direktör ve şef Haluk Polat önderliğinde seslendirecekleri 5 parçalık özel repertuvarla izleyicileri Senfonik Anadolu Rock atmosferine hazırlayacak.

6 bin kişilik Marmaris ve 2 bin kişilik Datça Açıkhava Tiyatrosu'ndaki bu performansın ardından "Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN" seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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