Haberler

Syrna Antik Kenti eserleri koruma altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Syrna Antik Kenti'ne ait Helenistik dönem mimari eserleri, çevre düzenlemesi ve bilgilendirme tabelalarıyla koruma altına alındı. Antik yazıtlar, Asklepios kültüne ilişkin önemli bulgular içeriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Helenistik döneme tarihlenen Syrna Antik Kenti'ne ait mimari eserler, yapılan çevre düzenlemesiyle koruma altına alındı.

Bayır Mahallesi'ndeki köy meydanında bulunan tarihi eserlerin korunması ve ziyaretçilere daha iyi tanıtılması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında eserlerin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapılarak koruma şeridi oluşturuldu.

Alana ayrıca eserlerin tarihi ve arkeolojik özellikleri hakkında Türkçe ve İngilizce bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Asklepios kültüne ilişkin bulgular

Koruma altına alınan eserler arasında bulunan antik yazıt, Syrna'nın sosyal ve dini yaşamına ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

Yazıtta, Asklepios kutsal alanı ve sunağı için yapılan bağışlar ile farklı kişi ve toplulukların katkıları drahmi cinsinden kayıt altına alınıyor.

Kayıtların, antik dönemde bölgede sağlık ve şifa tanrısı Asklepios kültünün varlığına işaret ettiği, kutsal alanın yapımına toplumun farklı kesimlerinden kişilerin katkı sunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında Bozburun Yarımadası'na özgü olduğu belirtilen basamaklı piramidal kaideler, Asklepios kültüyle ilişkilendirilen yılan kabartmalı sunak, bosajlı bloklar ve çeşitli kaide parçaları da koruma altına alındı.

Çalışmaya, Marmaris Müze Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ile projenin bilimsel danışmanlığını yürüten Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibi katkı sundu.

Çevre düzenlemesiyle Syrna Antik Kenti'ne ait eserlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere daha sağlıklı şekilde tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
İran Büyükelçiliği Trump'la dalga geçti: Gizli uçuşu fena tiye aldılar

Trump'ı sinirden çatlatacak video: Çok fena madara oldu

Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı

Beğeni butonunu çökerten görüntü!

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği yıldızlar