Marmaris'teki Amos Antik Tiyatrosu'nda Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Amos'un antik tiyatrosundaki kazıların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina ana sponsorluğunda yürütülen Amos Kazısı 2025 yılı çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edildiği tahmin edilen sıvalı duvarlar ve mozaik zeminler, sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Kentin sivil yapılarında yürütülen kazılarla antik çağlardaki günlük yaşama dair önemli bilgiler elde edilmeye başlandı.

Ortaya çıkarılan konutların içerisindeki özel mekanlar, Amos'un geçmişine dair yeni ve değerli ipuçları sunarken, arkeolojik bulgular, antik kentin tarım ve ticaretin yanı sıra barınma, üretim ve sosyal yaşam alanlarıyla da bölgenin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Marmaris Ticaret Odası, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.