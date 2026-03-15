Marmaris'te otelciler yanan orman alanlarına fidan dikti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2021'de meydana gelen büyük orman yangının izlerini silmek amacıyla GETOB tarafından ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yüzlerce fidan dikildi ve katılımcılara sertifika verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'de çıkan büyük orman yangınının izlerini silmek amacıyla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "GETOB Ormanı Ağaçlandırma Etkinliği", İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında yüzlerce fidan, yangından etkilenen topraklarla buluşturuldu ve fidanlara can suları verildi. Fidan diken üyelere, doğaya katkılarının bir sembolü olarak sertifika verildi.

GETOB Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı konuşmada, bu organizasyonla yangının olumsuz etkilerini silmeyi ve ekolojik dengeyi yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yaşanan yangın felaketinin ardından bölgenin yeniden eski yeşilliğine kavuşması için konaklama sektörü olarak katkı sunduklarını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Bölgemiz adına çok güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Turizm, sürdürülebilirlik ve geleceğe miras bırakma adına sadece misafir ağırlama ve konaklamadan ibaret değildir. Aynı zamanda çevresel duyarlılık ve sorumluluk gerektirir. Bölgemizde ciddi ve büyük yangınlar yaşadık. Biz de turizmciler olarak bu alanların yeniden yeşillenmesine destek veriyoruz."

Aygün, etkinliğe katılan ve destek veren Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma Derneği ve Ekotim üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik, katılım belgesi alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yaptırımlar yeni yönetmeliğe kadar durduruldu

Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yeni karar
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı