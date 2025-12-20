Marmaris'te "Nardugan Bayramı" kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Nardugan Bayramı kutlandı.

Marmaris Belediyesince düzenlenen "Marmaris Yeni Yıl Festivali" etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılan kutlamada, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlanarak dilekler tutuldu, bereket çorbası ikram edildi.

Ekinlikte ilk olarak Marmarisli sanatçı Aydın Erişen konser verdi.

Ankara AKSAK Tiyatrosu Nardugan'ı ve yeni yılı anlatan gösterisini sundu. Yaklaşık 45 dakika süren müzikli dans gösterisinde, 21 Aralık'taki en uzun geceden aydınlığa ulaşılması, gece ile gündüzün savaşı, Ayaz Ata ve Kar Kız figürleriyle Nardugan Bayramı sahneye taşındı.

Gösteri, ilgiyle izlendi.

Marmaris'in kardeş kenti Tataristan'ın Nijnekamsk şehrinden gelen sanatçı Alina Muksinova da sahne alarak etkinliğe renk kattı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlik alanında Nardugan Bayramı'nı kutlayarak özel günün kültürel önemine değindi.

Kültürün önemli bir parçasını yaşattıklarını dile getiren Ünlü, "Nardugan, doğayla uyumu, umudu ve yeniden doğuşu simgeleyen çok kıymetli bir mirasımız. Bu kadim geleneği Marmaris'te hep birlikte yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya, farklı kültürlerle Marmaris'i buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Ünlü ve Ayaz Ata, meydanı gezdi, vatandaşlara bereket çorbası ikram etti.