Marmaris Latin Fest'e özel fotoğraf sergisi

Marmaris Latin Fest kapsamında, Latin Amerika'nın dört ülkesinden sanatçıların eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, 7-10 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Marmaris Latin Fest kapsamında, Latin Amerika'nın dört önemli ülkesinden fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi sanatseverlerle buluşuyor. Guatemala, Meksika, Şili ve Venezuela'dan fotoğraf sanatçılarının katılımıyla hazırlanan sergi, festivalle birlikte 7 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlik, Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Festival programının önemli duraklarından biri olan sergi, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların gözünden Latin Amerika'nın kültürel dokusunu, gündelik yaşamını ve toplumsal hikayelerini sanatseverlere yansıtacak.

Latin Fest; müzik, dans, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle uluslararası bir kültür buluşmasına sahne olurken, sergi de kültürel iş birliğini geliştirmeyi ve farklı ülkeler arasında karşılıklı kültür tanıtımına katkı sunmayı hedefleyerek bu çok yönlü programın sanatsal ayağını güçlendirecek. - MUĞLA

