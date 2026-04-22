Marmaris Kaymakamı Kaya, temsili olarak koltuğunu öğrencilere devretti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu öğrencilere bıraktı.

İlçedeki kutlamalar kapsamında Şehit Ahmet Benler İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaya, koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. "Minik kaymakamlar", makamda duygu ve düşüncelerini paylaşarak projelerini anlattı.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Kaya, buradaki konuşmasında, 23 Nisan'ın çocuklara duyulan güvenin en güzel göstergesi olduğunu belirterek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Çocuk kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ile irtibata geçen öğrenciler, güvenlik, eğitim ve sağlık alanındaki isteklerini paylaştı.

Birim müdürleri, çocukların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.