Marmaris Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde binlerce yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları tiyatro, sahne ve merdivenlerde yoğunlaştırılarak devam ediyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası destekleriyle yürütülen çalışmalarda son gelişmeleri görmek amacıyla alana bir gezi düzenlendi.

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde binlerce yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl çalışmalar tiyatro, sahne ve merdivenlerde yoğunlaştırıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle Amos Antik Kenti'nde devam eden 2023 yılı çalışmaları tiyatro, sahne ve merdivenler bölümünde devam ediyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası destekleriyle yürütülen çalışmalardaki son gelişmeleri yerinde görmek amacıyla alana gezi düzenlendi.

Geziye, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Müze Müdürü Şehime Atabey, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Ticaret Odası Meclis üyeleri katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, tiyatro kazısı, sahne ve merdivenlerde yürütülen çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

"ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Amos'un milattan sonra 2. yüzyıla dayanan tarihiyle Marmaris için çok değerli bir hazine olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Amos'taki kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Buradaki çalışmaları diğer paydaş kurumlarla birlikte ilgiyle çok yakından takip ediyoruz. Her yeni unsur gün yüzüne çıktığında büyük heyecan duyuyoruz. Yanı başımızdaki bu çok değerli antik yerleşim yerini tüm detaylarıyla ortaya çıkartacak; ilçemiz için son derece önemli bu çalışmaya katkı sağlayan tüm kurumlara ve şahıslara tekrar teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.