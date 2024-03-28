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Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

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Ölümleriyle sanat dünyasında derin üzüntüye sebep olan Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor.

KIYAFETLERİ DE SATIŞA ÇIKACAK

Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Açık artırmaya çıkacak olan mezarın değeri ise 400 milyon TL. Hugh Hefner'a da oldukça yakın olan mezarın alıcısı ise şimdiden merak konusu oldu.

Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Marilyn Monroe'nunThe Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti, kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi de satışa çıkacak. Açık artırmada Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da yer alacak.

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Kültür Sanat

Marilyn Monroe Hugh Hefner Playboy Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Cesur:

yani kimi yemeğe para bulamaz kimi nelere para saçar

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