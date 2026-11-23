Mardin Nusaybin'deki Kalecik köyü binlerce yıllık geçmişiyle havadan kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kalecik köyü, dev kayalıklar üzerine kurulu yapısı ve binlerce yıllık geçmişiyle dronla havadan görüntülendi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren köy, geçmişte dizi ve klip çekimlerine ev sahipliği yapmış tarihi değerler arasında yer alıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dev kayalıkların üzerine kurulu Kalecik köyü binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor.
Kayalık ve dağlık arazi üzerinde, geçmişte savunma ve gözetleme açısından stratejik öneme sahip bir noktada kurulan köy, uzaktan bakıldığında bir kaleyi andırıyor. Günümüzde sakinlerinin tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürdüğü köy, yalnızca mimarisiyle değil, köklü geçmişi ve kültürel zenginliğiyle de ilgi çekiyor. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, dev kayalıkların üzerine adeta nakış gibi işlenen yerleşimin sıra dışı mimarisi ve çevresindeki doğal güzellikler gözler önüne serildi. Doğal dokusu ve tarihi atmosferiyle geçmişte dizi ve klip çekimlerine de ev sahipliği yapan Kalecik köyü, Nusaybin'in keşfedilmeyi bekleyen tarihi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.