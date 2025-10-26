Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Mardin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin son gününde tarihi mekanlardaki sergilere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Festival sırasında açılan sergiler, yerli ve yabancı turistlerden yoğun katılım aldı.

MARDİN'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin son gününde tarihi mekanlardaki sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sakıp Sabancı Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan 'Tılsım' sergisinin küratörü Hayrunnisa Demirdağ, "9 gündür büyük bir yoğunlukla karşılaşıyoruz. Halk tarafından beğenildi, olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen ve 18 Ekim'de başlayan, günde yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Kültür Yolu Festivali'nde son gün heyecanı yaşandı. Festival kapsamında tarihi mekanlar, sanat ve kültür sergilerine ev sahipliği yaptı. Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' sergileri 9 gün boyunca ziyaretçilere açık tutuldu. Tarihi mekanlarda açılan sergiler, Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgisini gördü. Sanatseverler, tarihi mekanlarda sergileri gezmenin heyecanını yaşarken, sergilerin küratörleri de oluşan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi.

'SERGİYE OLAN YOĞUN İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ'

Kasımiye Medresesi'nde İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen 'Kuralsız Bağlantılar' sergisinin küratörü Beste Gürsu, Mardin'de olmaktan mutluluk duyduğunu ve sergiye yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Gürsu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, İstanbul Kültürler Arası Diyalog Derneği olarak 'Kuralsız Bağlantılar' sergisiyle Mardin'de sanatseverlerle bir araya geldik. Sergiye çok yoğun bir ilgi var, bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

Sakıp Sabancı Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan 'Tılsım' sergisi küratörü Hayrunnisa Demirdağ da günlerdir oluşan yoğunluğa rağmen ziyaretçileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demirdağ, "Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi'nde 'Tılsım' sergisi açtık. 9 gündür büyük bir yoğunlukla karşılaşıyoruz. Halk tarafından beğenildi, çok olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.

Sergi sorumlusu Elif Uğur ise şöyle konuştu:

"Günlerdir çok yoğun şekilde ziyaretçi ağırlıyoruz. Gerek güzel sanatlar öğrencileri gerek yerel halk, hepsi geliyor ve sergiyi keyifle inceliyorlar. Umarım Mardin'de daha fazla festivaller olur ve bizler de geliriz. Mardin, kültür olarak zengin bir şehir. Böyle festivallerin devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
