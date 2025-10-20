Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sanat ve Müzik Rüzgarı

Mardin'de devam eden Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu bir program sunuyor. Şarkıcı Bengü'nün performansının yanı sıra, kültürel söyleşiler ve atölyeler büyük ilgi gördü.

MARDİN'de, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile konserlerle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 18'inci durağı Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde, kentin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinlikler büyük ilgi gördü. Festival kapsamında, müzisyen Ender Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu Büyük Salon'da konser verdi. Mardin Müzesi Konferans Salonu ise alanında önde gelen isimleri ağırladı. Emin Pazarcı, Mustafa Pala, Sinan Burhan, Zafer Şahin ve Melik Yiğitel'in konuşmacı olarak katıldığı 'Kültür, Turizm ve Medya Söyleşisi' büyük ilgi gördü.

Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen Telkari Atölyesi Marangozlar Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Alfred Gürkan ve Aday Gürkan'ın eğitmenliğinde yapılan atölyede, katılımcılar Mardin'in geleneksel sanatı telkarinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Ercan Arslan'ın söyleşisi de fotoğraf tutkunlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mardin Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik sonrasında, Foto Maraton'da dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından, Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda 'Kuklacı' müzikali sahnelendi. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin çocuk romanından sahneye uyarlanan müzikal, küçük seyircilerden tam not aldı.

BENGÜ SAHNEYE ÇIKTI

Şarkıcı Bengü, Fuar Alanı'nda konser verdi. Bengü, 'Unut Beni', 'Güzeller İçinden' ve 'Korkma Kalbim' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda Bengü, "Öncelikle bu muhteşem kalabalığa, bizim burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne, benim ekibime kocaman alkışlar. En kötü akşamımız böyle olsun inşallah. İyi ki varsınız. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
