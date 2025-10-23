Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Dolu Günler

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri ziyaret etti. Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini vurgulayan Işıkhan, festivalin yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

'ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri ziyaret etti. Bakan Işıkhan'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti. Işıkhan, burada gazetecilere yaptığı açılamada, Mardin'in kadim medeniyetlerin yer aldığı, binlerce yıllık medeniyetlerin yaşadığı bir merkez olduğunu ifade ederek, "Özellikle Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Dara antik şehri de dolaştık. Hem yerli turist hem de yabancı turistler tarafından inanılmaz bir şekilde övgüyle izlendiğini gördük. Ben buradan öncelikle Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'a teşekkür ediyorum, Kültür Yolu Festivali'ni Mardin'e sunduğu için. Aynı zamanda Sayın Bakanımızın ekibine de teşekkür etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Müzeleri dolaşıyoruz ama kentin çok farklı yerlerinde Sayın Valimizin, Kültür ve Turizm il Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde çok güzel etkinlikler düzenleniyor" dedi.

'MARDİN MÜTHİŞ BİR COĞRAFYA'

Medeniyetin buluşma noktası olan bu şehirde hoşgörünün ve kardeşliğin yaşandığını ifade eden Işıkhan, "Biliyorsunuz, yüzyıllardan beri süren hem dinlerin hem dillerin şehri Mardin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler hep birlikte bir arada yaşama kültürünü oluşturmuş durumdayız. Aslında Türkiye'nin mozaiğini özetlediğimizde Mardin müthiş bir coğrafya. Mezopotamya'nın aşağısına baktığınızda şimdi gelen turistlere hayranlıkla bakıyorum. Çaylarını içerken müthiş bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimizi de davet etmek istiyorum Mardin'imize. Farklı bir medeniyet, farklı bir coğrafya var. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza tekrar huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekilimize, il başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum çünkü bu bir ekip işi. Ekip de başarılı bir iş çıkarıyor. Şu an konserler devam ediyor. Yarın farklı sanatçıların katılımıyla konserler olacak. Tüm Mardinliler zaten şu an oraya gitmiş durumda. Müthiş bir şenlik, müthiş bir festival" diye konuştu.

