Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu başlıyor. Maraton, Mardin'in kültürel, tarihi, gastronomi ve turistik zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Mardin Fotoğrafçılar Maratonu heyecanı başladı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu, Mardin ve ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı, şehrin kültürel, tarihi, gastronomi ve turistik zenginliğini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Fotoğraf sanatına gönül veren profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, Kültür Turizm Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde oluşturulan kayıt birimlerinde kayıt yaptırıyor. Burada kayıtlarını yaptıran fotoğraf sanatına gönül veren katılımcılar, Mezopotamya'nın incisi Mardin'in tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimine başladı.

6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu 21-26 Kasım'da gerçekleştirilecek.