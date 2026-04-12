Mardin'de şehit aileleri ve gaziler buluştu

Mardin'de şehit aileleri ve gaziler buluştu
Güncelleme:
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli ve Mardin il başkanlıkları koordinesinde "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz Buluşuyor" programı düzenlendi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli ve Mardin il başkanlıkları koordinesinde "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz Buluşuyor" programı düzenlendi.

İstişare, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği programa, AŞAV İl Başkanı Muhammed Demirtaş, Mardin MHP İl Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Programda konuşan EMŞAV Tunceli İl Başkanı Selçuk Altan, EMŞAV Mardin İl Başkanı Zeynep Elçiboğa ve EMŞAV Almanya Temsilcisi Cemal Öney, şehit aileleri ve gazilerle her zaman omuz omuza olmaya devam edeceklerini belirterek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Şehit aileleri ve gazilerin talep, öneri ve düşüncelerinin dinlendiği programda, bu tür buluşmaların kardeşlik bağlarını güçlendirdiği ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
