Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin Restorasyonu Devam Ediyor
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde sürüyor. Kilisenin aslına uygun olarak tamamlandıktan sonra ibadete açılması bekleniyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyor.

???????Valiliğin açıklamasına göre, 16. yüzyılda inşa edildiği bilinen Arsuz ilçesindeki kilisenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.

Kilisenin, aslına uygun olarak yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılması hedefleniyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi yapının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'ın en eski üçüncü kilisesi olma özelliği taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Kültür Sanat
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