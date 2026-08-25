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Manisa'da Mevlidi Nebi Haftası: 'Güzel Ahlak' Konferansı

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Manisa İl Müftülüğü, Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Bedesten Salonu'nda 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu konferans düzenledi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Hz. Muhammed'in örnek ahlakını, doğruluk, merhamet ve kardeşlik değerlerini anlattı. Programa din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'da Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Hz. Muhammed'in hayatı, mücadelesi ve örnek ahlakına ilişkin bilgiler verdi.

Doğruluk, dürüstlük, merhamet ve kardeşlik gibi değerlerin Hz. Muhammed'in Müslümanlara mirası olduğunu vurgulayan Kabukçu, bu anlamda ailenin önemine de dikkati çekti.

Programa, din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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