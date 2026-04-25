Manisa'da 2 ton bahar pilavı dağıtıldı

Manisa 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali çerçevesinde düzenlenen Gastronomi Panayırı'nda, dev tencerede hazırlanan 2 tonluk bahar pilavı vatandaşlara ikram edildi.

Manisa'nın en önemli buluşma noktalarından biri olan Ulupark'ta devam eden Gastronomi Panayırı'nda, 5 bin kişilik tarhana çorbasının ardından bu kez dev kazanlar bahar pilavı için kaynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın özel reçetesiyle hazırlanan dev organizasyonda, yaklaşık 100 şef görev aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, 2 tonluk pilav kısa sürede tüketildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Aşçılar Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, etkinliğin merhum Ferdi Zeyrek'in anısına gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu: "Geçen seneki festivalde rahmetli Ferdi Zeyrek başkanla yapmış olduğumuz ve reçetesi şahsıma ait olan, lezzetli baharatlı bahar pilavını bugün de Besim Dutlulu Başkanla birlikte Ferdi Zeyrek anısına gerçekleştirdik. Yaptığımız pilavı tüm katılımcı ve misafirlerimize ikram ettik. Yaklaşık yarım tonluk bir pilavın yapımı ve ikramı yapıldı. Yapımını Manisa'daki aşçılar, Manisa Aşçılar Derneği ve STK'lardaki aşçılarımız üstlendi. Yaklaşık yüze yakın şefimiz bu pilavın yapımında görev aldılar. Aynı zamanda yine gönüllü olarak bizler ve öğrenci arkadaşlarımız bu pilavın yapımında görev alan diğer uygulayıcılarımız oldu" - MANİSA

