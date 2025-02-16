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Mamak'ta Öğrencilerden Hikaye Kitabı: 'Nilüfer'in Portakal Çocukları'

Mamak'ta Öğrencilerden Hikaye Kitabı: 'Nilüfer'in Portakal Çocukları'
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu, öğrencilerinin yazdığı 6 hikayeyi topladığı 'Nilüfer'in Portakal Çocukları' isimli hikaye kitabını yayınladı. Kitap, kütüphanelere dağıtıldı ve öğrencilerin sanata teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, "Nilüfer'in Portakal Çocukları" isimli hikaye kitabı çıkardı.

Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu, öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla "Kültür ve Sanat Eserleri Dizisi Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda daha önce iki şiir kitabı çıkaran öğrenciler, bu kez bir hikaye kitabı yayınlama çalışması gerçekleştirdi.

Sınıf Öğretmeni Nilüfer Kaya öncülüğünde gruplara ayrılan 4. sınıf öğrencileri, kendi hayal dünyalarından yola çıkarak 6 farklı hikaye yazdı.

Bu hikayeler daha sonra "Nilüfer'in Portakal Çocukları" ismiyle kitaplaştırıldı.

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) alan söz konusu kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ildeki kütüphanelere dağıtıldı.

Ayrıca, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, İran, Ürdün, Pakistan ve Kuzey Makedonya'daki kütüphanelere de ulaştırıldı.

Kitabın tanıtımı amacıyla okulda tören de düzenlendi. Hikaye kitabını yazan öğrenciler, eserde yer alan hikayelerin nasıl ortaya çıktığını hazırladıkları oratoryo gösterisiyle sundu.

"Çocukların bir sanat dalıyla ilgilenmelerini önemsiyoruz"

Okul Müdürü Mustafa Toruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bir sanat dalıyla ilgilenmelerini önemsediklerini ve onlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı sunduklarını söyledi.

Bu kapsamda "Kültür ve Sanat Eserleri Dizisi Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Toruş, 4. sınıfta öğrenim gören 28 öğrencinin gruplar oluşturarak öğretmenlerinin rehberliğinde hikaye yazma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu ortaya 6 hikayenin çıktığını ifade eden Toruş, "Genellikle çocuklarımız hayvanlardan yola çıkarak dürüstlük, doğruluk, yardımlaşma, sevgi, hoşgörü ve barış gibi temaları işlediler ama tabii kahramanları insan olan hikayelerimiz de var." dedi.

Toruş, bu çalışmalarının diğer okullara da örnek olmasını ve tüm öğrencilerin kendi eserlerini ortaya koymaları noktasında teşvik etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Kültür Sanat
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